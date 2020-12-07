Петербургские каникулы профессора Соловья

Политолог и бывший завкафедры МГИМО Валерий Соловей приехал из Москвы в Петербург на выходные, но пришлось задержаться. Октябрьский районный суд 7 декабря арестовал его на 10 суток, расценив встречу со сторонниками у Гостиного двора как несанкционированное массовое мероприятие. Оппоненты профессора утверждают, что он этого и добивался.

В прошлом заведующий кафедры связей с общественностью МГИМО, а ныне лидер движения "Перемен", основанного под впечатлением белорусских протестов и Telegram-канала Nexta, Валерий Соловей 5 декабря угодил в 1 отделение полиции Петербурга. Его забрали в самом начале "прогулки" вдоль Гостиного двора в сопровождении своих сторонников. Через двое суток в здании Октябрьского суда политолог, улыбаясь, признавался журналистам, что был впечатлен приемом людей в форме. Он рассказал, что посмотреть, как содержится знаменитый задержанный в 1 отдел приходили даже из руководства Главка.

- Условия, конечно, были ужасные, но вели себя полицейские очень корректно. Я убедился в том, что арестовываться нужно только в Питере, - поделился Соловей с ЗАКС.Ру. - Они предлагали мне и воду, и еду, водили в туалет, давали покурить. Все, что должны были сделать, они сделали не по понуканию, а так, как положено.

В отношении политолога составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия). Сам он уверял, что всего лишь пару раз сфотографировался с петербуржцами. В начале месяца Соловей написал "ВКонтакте", что в субботу, 5 декабря, около 14-00 будет гулять у Гостиного двора. Он объяснил ЗАКС.Ру, что место для прогулок выбрал не случайно - во-первых, центр города, во-вторых, здесь по-выходным оппозиционеры проводят одиночные пикеты.

То, что московскому гостю спокойно отдохнуть не дадут, было понятно заранее. Сторонники писателя и ветерана Донбасса Захара Прилепина на своих ресурсах заявили, что намерены "предупредить нелегитимные действия" движения "Перемен", которое они называют "российской Nexta", по названию действующего из Варшавы Telegram-канала, который освещает протесты в Белоруссии.

"В ответ на означенную угрозу со стороны Nexta – изначально польской организации, которая имеет отношение к нынешним событиям на Украине и "раскачивает" антигосударственные настроения, Гвардия Захара Прилепина мобилизует силы", - говорится в заявлении сторонников писателя.

В петербургской группе партии Прилепина "За Правду" пост о мобилизации был самым популярным за время существования городского отделения. Его прочитали более 2 тысяч человек. Время и место своего сбора прилепинцы писали открыто.

Пришло порядка 15 человек. Они раздавали листовки и скандировали "От подобных "Перемен" попадет Россия в плен" в тот момент, когда кто-то кинул в сторонников Соловья дымовую шашку. Два человека оказались задержанными. Сам столичный политолог уверяет, что бросали прилепинцы. В противоположном лагере это отрицают. Координатор петербургского отделения "За правду" Анатолий Петрунин сообщил ЗАКС.Ру, что партия в акции участия не принимала, а со своими листовками пришли участники дружественной инициативы "Гвардия Захара Прилепина".

Представитель "гвардейцев" Ринат Есеналиев подтвердил, что двое задержанных - их сторонники. По его словам, полиция составила на них протоколы по статье о мелком хулиганстве и отпустила. Есеналиев отметил, что претензии полицейских не были связаны с дымом у Гостиного двора, а бросавший шашку ему неизвестен.

- Мы пришли, чтобы вести конструктивный диалог. Мы хотели заявить, что мы есть и с нами придется считаться. Полиция с самого начала стала защищать их от нас, и делала она это очень хорошо, - рассказал Есеналиев.

Судя по его словам, "гвардейцы" имеют к Соловью как идеологические, так и личные претензии. Во-первых, они утверждают, что не намерены закрывать глаза на акции людей, ассоциирующих себя с Nexta. Во-вторых, не забыли, что политолог в своих соцсетях нелицеприятно высказывался как о Прилепине, так и о его сторонниках, которых называл "титушками". Есеналиев считает, что это оскорбительно, особенно по отношению к людям в возрасте.

Он рассуждает, что бросить дымовую шашку "мог кто угодно" и допускает, что Соловей специально спровоцировал свое задержание, чтобы сделать рекламу только-только появившемуся отделению "Перемен" в Петербурге. Задержанный политолог на подобные обвинения ответил возмущенно:

- Эти люди судят исключительно по себе. Судя по их рожам, их, вероятно, не раз задерживали, если не по политическим статьям, то за мелкое хулиганство. Или как их лидер, который стремится демонстрировать свою брутальность, а на самом деле имеет совсем другие склонности.

Соловья задержали через несколько минут после прилепинцев. На видеозаписи, которую сделал Nevex.TV слышно, что офицер полиции объясняет причину своего внимания:

"Вы организовали собрание без маски… Она должна быть одета на вас".

По словам задержанного, в отделении про маску никто уже не вспоминал, а ему вменили исключительно организацию несанкционированного мероприятия.

- Собрание предполагает определенную тему, подготовку, перечень вопросов. Ничего же похожего и в помине не было. Те люди, которые находились рядом со мной, могут это подтвердить, - возмутился политолог в разговоре с ЗАКС.Ру.

Примерно те же доводы он доносил и до судьи Елены Сергеевой. Но видеозаписи и прочие материалы, предоставленные суду центром по противодействию экстремизму, видимо, показались более существенным аргументом. Соловью назначили 10 суток ареста, двое из которых он уже отсидел в полицейском отделении. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, ожидал ли он подобное наказание, политолог успел ответить только: "Да".

На улице Соловья ожидали человек 20 сторонников движения "Перемен", в основном, люди лет 40-50. В зал суда их не пустили из-за коронавирусных ограничений, а после шести вечера попросили уйти и из судебного коридора.

Почти все, несмотря на холод, остались дожидаться обвиняемого на улице.

- До субботы! - бросил им Соловей, садясь в полицейскую машину.

В ответ раздался одобрительный гул. Кто-то робко спросил: "А что будет в субботу?" Ему ответили, что новые одиночные пикеты.

Сергей Еремеев