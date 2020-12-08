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9:58

Историк Соколов останется в изоляторе до конца марта 2021 года

фото ЗакС политика Историк Соколов останется в изоляторе до конца марта 2021 года

Подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко петербургский историк Олег Соколов останется под арестом до 23 марта 2021 года: соответствующее решение было принято на заседании суда 7 декабря.

Также в ходе процесса адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева сообщила, что экс-доцент СПбГУ, вероятнее всего, мог заведомо искать место, куда можно было бы выбросить останки девушки.

"На скриншотах поисковика зафиксировано, что в 1:49, когда Анастасия Ещенко разговаривала с братом, Соколов открыл "Гугл.Карты" с набережными. В 2:11 на картах он смотрел набережные реки Мойки, реки Пряжки. То есть, он смотрел локации, куда выкинуть останки, до того, как совершил убийство", - поделилась Бакшеева.

Адвокат полагает, что подобная раскладка позволяет сделать вывод, что ни о каком состоянии аффекта речи идти не может и Соколов имел преступный умысел скрыть следы преступления.

Соколова, напомним, обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве своей сожительницы и некогда аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Мужчину задержали в ноябре 2019 года, когда он, будучи сильно нетрезвым, пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. Останки тела Ещенко нашли у историка в квартире позднее: выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

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