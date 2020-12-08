Учреждённый Кудриным фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют в 2021 году

Основанный бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным фонд развития гражданских инициатив "Диалог" будет упразднён в следующем году, уведомляет РБК.

Работники организации смогут перейти в другие НКО, также находящиеся в ведении Кудрина. Разговоры о масштабном реформировании "Диалога" идут уже давно, поясняет РБК.

В то же время общероссийский гражданский форум, который финансируется фондом, продолжит работать.

Реорганизация не коснётся премии "Гражданская инициатива". Однако упразднение комитета гражданских инициатив, поддержкой которого занимается "Диалог", не исключается.

Как пишет РБК: "Кудрину не нужна такая политическая активность".