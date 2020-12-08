"Чтобы Деды Морозы были в масках, привитые": Онищенко дал "антивирусные" указания аниматорам

Бывший начальник Роспотребнадзора, академик РАН и первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко дал указания о правилах проведения "антивирусных" новогодних представлений для детей, делится ТАСС.

"Нужно соблюдать меры - чтобы Деды Морозы были в масках, привитые", - наказал чиновник.

Все аниматоры, посещающие домашние праздники, обязательно должны использовать и постоянно менять средства индивидуальной защиты, напомнил Онищенко. "Побывали в одной семье, спустились на следующий этаж", - указал депутат.

Несмотря на складывающуюся эпидемиологическую обстановку, отметил парламентарий, исключение всё же можно было бы сделать для проводимой в Кремле ёлки.

"Сегодня после соответствующего карантина их [детей] можно привезти в Москву", - полагает бывший главный санитарный врач России.

В Петербурге, напомним, новогодние ёлки в садах и школах запретили.