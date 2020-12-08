COVID-19 подтвердился у 26 097 россиян: плюс 3734 заражённых - в Петербурге

За прошедшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" официально был поставлен ещё 26 097 россиянам, проинформировали в оперативном штабе. Накануне, напомним, COVID-19 обнаружили у 28 142 граждан РФ. Всего же с начала пандемии заболевание обнаружилось у 2 515 009 человек.

Зафиксировано 562 летальных исхода. Всего от ковида погибли 44 159 россиян.

За день излечились 24 938 человек, за всё время болезнь побороли 1 981 526 человек.

Наибольшее количество новых заболевших традиционно выявлено в Москве - 5 232; следом идут Петербург - 3 734, Московская область - 1341, Нижегородская область - 482.

В Северной столице зарегистрировано 155 628 случаев заражения. Скончались 5947 местных жителей, выздоровели - 87 969.