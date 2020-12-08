СКР раскрыл очередные хищения на сумму 180 млн рублей при строительстве "Газпром Арены"

Следственный комитет РФ выявил хищения на сумму 180 млн рублей, осуществлённые в ходе скандального строительства петербургского стадиона "Газпром Арена": на сей раз дело касается закупки систем видеонаблюдения по завышенной цене, уведомил в интервью РИА "Новости" начальник СК Александр Бастрыкин.

По информации Следкома, устанавливавшая системы компания привлекла в качестве субподрядной организации ООО "Группа компаний "Охрана", учредителем которой является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща. Техника была куплена в Германии, однако посредники привлекли посредников, через которых осуществили ряд фиктивных сделок.

"В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже. <...> В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона", - уточнил Бастрыкин.

Отметим, что со строительством стадиона ранее были связаны и другие уголовные дела. Возведение арены растянулось на десять лет, а стоимость ее выросла многократно, преодолев сумму в 40 млрд рублей. Уже после сдачи объекта в эксплуатацию к его качеству возникло много претензий: несколько раз ломалось выкатное поле, регулярно протекала крыша.