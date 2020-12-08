В Смольном готовят меры воздействия на рестораторов, бойкотирующих праздничные запреты

Намерение некоторых петербургских рестораторов игнорировать запрет на работу с 30 декабря по 3 января встретило отклик в городском правительстве. Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов утверждает, что заведения, вошедшие в так называемую "Карту сопротивления", и раньше пренебрегали правилами безопасности.

"Половина этих объектов [которые вошли в карту] были не раз опечатаны Роспотребнадзором, они все сорвали пломбы и продолжают работать. Большая часть из них отличаются полным нарушением санитарных норм", - цитирует его позицию ТАСС.

Чиновники хотят разработать и использовать специальный способ давления на нерадивых бизнесменов.

"Меры, которые до этого применялись - обычные административные, не оказали значимого воздействия, поэтому будем проводить совещание, так как это злостные нарушители, что и каким образом необходимо к ним применять. Они рискуют жизнью, здоровьем других людей", - возмутился Ситов.

Бойкотировать постановление правительства №121 собираются около 200 кафе и баров.