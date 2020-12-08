18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:18

"Очередные глупости": Песков отрицает наличие у Путина кабинета в Сочи, копирующего московский

фото ЗакС политика "Очередные глупости": Песков отрицает наличие у Путина кабинета в Сочи, копирующего московский

К материалу издания "Проект", рассказывающему о двух одинаковых с виду кабинетах президента Владимира Путина в Ново-Огарево и Сочи, в Кремле не относятся серьезно. Это дал понять журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Очередные глупости. Президент работает в Москве. Ездит в командировки. Практически каждый день у него есть публичные мероприятия. Я уже много раз говорил: мы представляем себе, кто за этим стоит", - сказал он изданию Daily Storm, не называя бенефициаров распространения этих сведений.

Согласно расследованию, летом Путин работал по видеосвязи из Сочи, а в октябре-ноябре из кабинета в Ново-Огарево, при этом внешне оба помещения максимально похожи друг на друга. В статье делается вывод о том, что второй кабинет оборудован таким образом для создания ощущения постоянной близости президента к столице.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:45 Петербуржцам запретили выходить на лед до середины января

17:18 "Очередные глупости": Песков отрицает наличие у Путина кабинета в Сочи, копирующего московский

16:57 Петербуржцев будут бесплатно возить на сеанс КТ, не привлекая машины скорой помощи

16:33 Роспотребнадзор призвал желающих привиться от COVID-19 не пить спиртного два месяца

16:22 Беглов заявил о невозможности сохранить здание школы № 136 на севере Петербурга

16:16 "Спасибо, больше не надо": Шнуров вспомнил празднование Нового года в парадной

15:55 "Мелкая, бессмысленная гадость": Павловский пристыдил Беглова арестом профессора Соловья

15:22 В Смольном готовят меры воздействия на рестораторов, бойкотирующих праздничные запреты

14:55 "Проект": Для Путина оборудовали два идентичных кабинета в Ново-Огарёво и в Сочи

14:38 "Обратите внимание на нужды простых петербуржцев": Резник написал открытое письмо Беглову

14:28 Суд не стал рассматривать иск "Альянса врачей" к ВГТРК и телеведущему Киселёву

13:55 "Спасибо Петербургу": Во Пскове ждут наплыва туристов из-за "новогодних" ограничений Смольного

13:21 СКР раскрыл очередные хищения на сумму 180 млн рублей при строительстве "Газпром Арены"

13:19 Суд не стал присуждать компенсацию за условия содержания в СИЗО фигуранта дела "Сети"* Бояршинова

12:46 За надпись "Не забубем" участник белорусских протестов на 2 года отправился в колонию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru