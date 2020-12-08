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17:45

Петербуржцам запретили выходить на лед до середины января

фото ЗакС политика Петербуржцам запретили выходить на лед до середины января

В связи с установлением постоянной минусовой температуры воздуха петербургские чиновники объявили о запрете выхода на лед до 15 января будущего года. При этом, как склонны полагать синоптики, лед появится на поверхностях городских акваторий не раньше конца декабря.

"Для повышения безопасности было заблаговременно подписано постановление о запрете выхода на лед. Это поможет предостеречь петербуржцев от необдуманного риска. Особого внимания требуют дети", - объяснил спешку губернатор Александр Беглов.

Если же к середине января лед не будет достаточно твердым для безопасного хождения, срок действия запрета пролонгируют. Нарушение правительственного постановления грозит гражданам либо предупреждением, либо денежным взысканием суммы от одной до пяти тысяч рублей. Преждевременное испытание прочности льда при помощи транспорта обойдется дороже: оштрафуют на сумму в пределах 1500-5000 рублей. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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