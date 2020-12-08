В Петербурге блокируют сайты, торгующие отрицательными тестами на COVID-19

Активисты петербургского отделения Общероссийского народного фронта благодарят прокуратуру за оперативное реагирование на появление сайтов, торгующих липовыми справками об отсутствии коронавируса. После жалоб ОНФ надзорное ведомство стало блокировать соответствующие интернет-ресурсы, ведущиеся в городе. Чаще всего за такую услугу с клиентов брали от 1,5 до 3 тысяч рублей, а подделку готовы были привезти курьером в день заказа.

"Повторный мониторинг ОНФ в Санкт-Петербурге показал, что более половины ресурсов, которые были выявлены ранее, либо полностью заблокированы, либо с них убрана информация о продаже такого рода справок. Некоторые телефоны, указанные на подобных сайтах, перестали работать", - сообщает пресс-служба провластного общественного движения.

По подсчетам активистов ОНФ, занявшихся проблемой в рамках всей страны, на территории четверти субъектов Федерации торговцы промышляют продажей отрицательных тестов.