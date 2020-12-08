Свыше 10 тысяч петербургских медиков, заразившихся COVID-19 на работе, получили выплаты

Специальные выплаты из петербургского бюджета по 300 тысяч рублей, назначенные в апреле, на сегодняшний день получили 10190 медицинских сотрудников города, которые заразились коронавирусом, имея дело с больными на работе, сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. В свою очередь, разовую выплату размером в один миллион рублей получили родственники 33 врачей, скончавшихся от контакта с коронавирусными больными в процессе лечения.

"Президентская" страховая выплата врачам, помогающим бороться с пандемией и пострадавшим при исполнении, коснулась 9179 медработников. Помощь из федерального бюджета получили также 26 семей медиков, чью жизнь унес коронавирус, подхваченный при оказании помощи пациентам.

В сообщении отмечается, что специальная комиссия, определяющая, кто из петербургских врачей заслуживает выплаты за ущерб, нанесенный здоровью, рекомендовала начальникам медучреждений пересмотреть дела 58 сотрудников, которым отказали в компенсации.

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