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20:19

Суд отправил в колонию четверых бывших петербургских полицейских

фото ЗакС политика Суд отправил в колонию четверых бывших петербургских полицейских

Четверо бывших полицейских получили от Калининского районного суда от 3,5 до 4 лет колонии общего режима за избиение задержанного и мошеннические действия, передает объединенная пресс-служба судов. Речь идет об оперуполномоченных Дмитрии Зарюто, Дмитрии Макарове, Викторе Неповиновинных и Дмитрии Соколове. Никто из осужденных по трем уголовным статьям фигурантов дела своей вины не признал.

Осенью 2018 года они безосновательно задержали автомобилиста, избив его в отделении и воспользовавшись его мобильным телефоном. Через телефон они назначили встречу со знакомым задержанного и задержали уже его. В отделении второй мужчина тоже был избит и, кроме того, с него взяли 500 тысяч рублей за невозбуждение дела о незаконной банковской деятельности, которую ему хотели инкриминировать. Эту сумму суд потребовал компенсировать потерпевшему.

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