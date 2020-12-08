Роспотребнадзор не позволил открыться "Артдокфесту" в Петербурге

Сотрудники Роспотребнадзора составили протокол на администрацию кинотеатра "Англетер", где должен был состояться кинопоказ под эгидой традиционного фестиваля документального кино "Артдокфест", и временно закрыли заведение для посетителей. Его ближайшую судьбу решит суд. Об этом сообщил президент фестиваля, режиссер Виталий Манский.

"Показы Артдокфест в Питере отменили за пару часов до их начала. Роспотребнадзор...", - гласит текст его записи в Facebook.

Пресс-служба фестиваля, на которую ссылается издание "МБХ Медиа Северо-Запад", пообещала, что билеты вернут зрителям.

Фото: Виталий Манский / Facebook