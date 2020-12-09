ТАСС: Выписанный из больницы петербуржец с COVID-19 умер по дороге домой

В Красносельском районе скончался 65-летний мужчина с диагнозом "коронавирус", шедший из больницы домой в сопровождении сына, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В медучреждении в этот день его выписали, назначив домашнюю самоизоляцию.

"Мужчина скончался на улице Доблести, стал задыхаться", - рассказал собеседник агентства.

Услуги приехавших врачей скорой помощи уже не потребовались. Отмечается, что с учетом опасности диагноза родственники специально сняли для самоизоляции пенсионера отдельное жилье.

Официальное подтверждение этой информации, так же, как и причина летального исхода, пока отсутствуют.