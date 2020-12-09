Медицинский центр им. Алмазова развернул коронавирусные койки для петербуржцев

Здание федерального медцентра имени Алмазова на проспекте Пархоменко подоготовили к приему коронавирусных пациентов, сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. В лечебно-реабилитационном комплексе оборудовали 230 инфекционных коек.

Таким образом, центр стал шестым по счету медучреждением федерального подчинения в Петербурге, где работают с больными COVID-19: ранее под эти цели приспособили Первый мед, больницу им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, Северо-Западный окружной медицинский центр им. Соколова, НИИ фтизиопульмонологии и Педиатрический университет. В общей сложности эти стационары способны вместить 1073 коронавирусных пациента.

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