В Смольном пообещали ликвидировать задержки по поставкам препаратов от COVID-19 до 20 декабря

Только 50% препаратов, предназначенных для бесплатной раздачи больным с коронавирусной инфекцией, поступили в поликлиники Петербурга, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 9 декабря на заседании Заксобрания.

По его словам, весь объем средств медицинские учреждения получат до 20 декабря максимум.

В ноябре Петербургу выделили из федерального бюджета 203 млн рублей на закупку препаратов от COVID-19. Эти лекарства полагаются для больных, которые находятся на амбулаторном лечении. Лисовец рассказал, что от этой суммы по ситуации на 8 декабря было законтрактовано 94%.

Сергей Еремеев