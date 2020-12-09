Две новые улицы возле "Лахта-центра" получили названия

Две улицы рядом с самым высоким в Европе небоскребом "Лахта-центр", строившиеся на протяжении последних двух лет и расположенные южнее Приморского шоссе, получили названия, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Длиннее из них (976 метров) Высотная улица, параллельная шоссе, тогда как Воздушная улица (213 метров) направлена в сторону Финского залива. Первый этап работ обошелся городу в 1,232 млрд рублей.

"Здесь создается крупнейший многофункциональный комплекс, и нам очень важно обеспечить его транспортную доступность. Город вкладывает значительные средства в развитие транспортной инфраструктуры в Приморском районе, в создание объектов для подключения общественно-делового квартала к улично-дорожной сети", - прокомментировал присвоение улицам топонимов губернатор Александр Беглов.

Первый этап включил в себя создание тротуаров, велодорожки и строительство остановок транспорта. Съезды от небоскреба к основным магистралям (улица Савушкин, Приморский проспект) станут вторым этапом работ, и их дедлайн - ноябрь 2023 года.

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