Кремль о противостоянии Смольного и рестораторов: Диалог надо выстраивать

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков отозвался о конфликте между властями Петербурга и представителей ресторанного бизнеса: он отметил, что решения по противодействию COVID-19 принимаются не на федеральном уровне, а "на местах", поэтому федцентр вмешиваться в спор не будет.

В то же время, констатировал политик, ресторанный и туристический бизнес в России действительно находится в бедственном положении.

"Убытки исчисляются миллиардами долларов. Другое дело, конечно, что диалог надо выстраивать. Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен", - приводит РИА "Новости" высказывание Пескова.

При этом, найдут ли в Смольном компромисс, зависит только от него, резюмировал путинский пресс-секретарь.

"Властям виднее на местах. Сейчас в Питере ситуация настолько тяжелая, здесь, конечно же, в первую очередь надо думать о безопасности людей", - заключил Песков.

Напомним, несогласные с решением петербургских властей рестораторы создали "Карту сопротивления", на которой будут отображаться работающие вопреки запретам заведения.

С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепиту разрешено функционировать только до 19 вечера, а с 30 декабря по 3 января предписано закрыться.