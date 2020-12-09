Бесплатное горячее питание предоставят для всех школьников-льготников Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 9 декабря приняло за основу законопроект городского правительства, по которому бесплатное двухразовое горячее питание или комплексный обед получат все учащиеся с 1 по 11 класс.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков отметил, что обеды достанутся школьникам вне зависимости от их места жительства, места пребывания и гражданства.

По его словам, бюджетные средства на реализацию проекта уже заложены в бюджет на 2021 год.

К льготным категориям, которым положено бесплатное питание, относятся дети из многодетных, малообеспеченных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, дети-сироты, проходящие адаптивную программу, инвалиды, дети с хроническими заболеваниями, а также из спортивных и кадетских классов.

Сергей Еремеев