Власти Турции отказались от покупки вакцины "Спутник V", предпочтя ей китайскую

Турция решила отказаться от приобретения отечественной вакцины от COVID-19 "Спутник V", известил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, заявление которого приводит Reuters.

Он отметил, что с препаратом не были проведены "надлежащие лабораторные исследования".

"Россия не сумела выполнить [эти условия]. Таким образом, для ВОЗ и всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать разрешение на её использование", - пояснил позицию Турции Коджа.

Массовая вакцинация граждан восточного государства стартует 11 декабря. Для этих целей закуплен китайский препарат.

В России на сегодняшний день регистрацию получили две вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Клинические испытания обеих до сих пор не завершены.