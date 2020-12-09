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17:51

Власти Турции отказались от покупки вакцины "Спутник V", предпочтя ей китайскую

фото ЗакС политика Власти Турции отказались от покупки вакцины "Спутник V", предпочтя ей китайскую

Турция решила отказаться от приобретения отечественной вакцины от COVID-19 "Спутник V", известил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, заявление которого приводит Reuters.

Он отметил, что с препаратом не были проведены "надлежащие лабораторные исследования".

"Россия не сумела выполнить [эти условия]. Таким образом, для ВОЗ и всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать разрешение на её использование", - пояснил позицию Турции Коджа.

Массовая вакцинация граждан восточного государства стартует 11 декабря. Для этих целей закуплен китайский препарат.

В России на сегодняшний день регистрацию получили две вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Клинические испытания обеих до сих пор не завершены. 

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