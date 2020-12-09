Власти Петербурга заявили о снижении уровня безработицы

Невзирая на пандемию, ситуация на рынке труда в городе на Неве продолжает стабильно улучшаться, оповестил петербургский губернатор Александр Беглов. Озвученные им данные приводит пресс-служба Смольного.

Так, по состоянию на сентябрь текущего года, в Северной столице официально насчитывалось 107,8 тысяч безработных граждан, при этом уже в конце ноября их число сократилось до 103,9 тысяч, а в текущем декабре снизилось до 98,8 тысяч. Примечательно, но подавляющее количество безработных - это петербуржцы, стоявшие на учёте в бирже труда ещё до пандемии.

Пособие по безработице на сегодняшний день получают практически 40 тысяч обитателей Петербурга.

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