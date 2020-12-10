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9:23

"Белых пятен не будет": К 2025 году в Петербурге количество камер увеличат в 4 раза

фото ЗакС политика "Белых пятен не будет": К 2025 году в Петербурге количество камер увеличат в 4 раза

В рамках программы "Безопасный город" к 2025 году в Петербурге количество камер наружного наблюдения будет увеличено в четыре раза - до 179 тысяч, оповестили в Смольном.

На сегодняшний день за горожанами наблюдают 46 тысяч камер. В последующие три года монтируют ещё 23 тысячи систем видеонаблюдения.

"Белых пятен не будет. Планируем разработать методику, которая позволит размещать видеокамеры оптимально", - отчитался градоначальник Александр Беглов.

Кроме того, в Смольном пообещали, что к 2023 году в рамках программы "Умный дом" будет установлено 55 тысяч домофонов с функцией записи речи и видео: с помощью подобных аппаратов можно известить уполномоченные органы о происшествии, вызвать скорую или полицию. На данный момент в городе имеется 7,5 тысяч подобных домофонов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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