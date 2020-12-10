Петербургские кинотеатры продолжат работать в новогодние каникулы

Кинотеатры будут с ограничениями, но работать в течение всех новогодних праздников, известил замглавы петербургского комитета по культуре Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Максимально допустимое количество граждан, которые могут одновременно находиться в зале, - 50 человек.

Не так давно городским театрам, находящимся в федеральном подчинении, дали поручение приостановить свою деятельность в период новогодних каникул.

Напомним, 2 декабря губернатор Беглов подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в театры. При этом в постановление городского правительства № 121 о мерах противодействия COVID-19 говорится, что может быть сделано исключение, в случае если после 2 декабря доступ в учреждении культуры разрешил Роспотребнадзор.