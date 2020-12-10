На празднование Нового года россияне готовы потратить 25 тысяч рублей: среди желаемых подарков - деньги

Среднестатистический россиянин готов потратить на Новый год до 25 тысяч рублей, информирует РБК, ссылаясь на исследование компании Deloitte "Новый год и Рождество — 2020".

Сумма почти на треть больше, чем годом ранее, однако реальные праздничные траты граждан в итоге превысили запланированные и составили порядка 24,6 тысяч рублей.

В то же время на фоне пандемии участники опроса заявили о намерении сократить расходы на подарки (до 10 тысяч рублей) и увеличить траты на обустройство праздничного стола (до 11 тысяч рублей). Оставшиеся средства респонденты думают вложить в развлечения.

Самыми желанными подарками на Новый год россияне считают деньги (58%), косметику (36%) "умные" аксессуары (31%), смартфоны (25%) и бытовую технику (22%).