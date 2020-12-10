МО "Владимирский округ" решил не выходить из Совета муниципальных образований

Большинство депутатов МО "Владимирский округ" на заседании 9 декабря проголосовали против выхода из Совета муниципальных образований. Трансляция мероприятия проходила по YouTube.

Выйти из Совета муниципальных образований предложил депутат от "Яблока" Виталий Боварь. Он напомнил, что организацию возглавляет руководитель МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов. В этом муниципалитете по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова мандата лишили самовыдвиженку Светлану Уткину за якобы совершенные нарушения в отчете о доходах и имуществе. Также Совет муниципальных образований не проводил публичное обсуждения реформы бюджетов муниципальных образований, отметил Боварь. По его мнению, членский взнос около 100 тысяч рублей в год лучше потратить на что-то другое - например, на издание методических рекомендация от МО силами оппозиционных мундепов.

- Тратить деньги не на мифическую ассоциацию, а, например, на конкретное дело. на какой-то межмуниципальный журнал, который будет реально полезен муниципальным образованиям. Как вариант. Либо просто вернуть деньги в бюджет и не тратить на то, чтобы тешить самолюбие пожилого и, судя по всему, не очень честного человека, - предложил Боварь.

Однако, не все согласились с его мыслями. Ряд депутатов заявили, что личные претензии к Беликову не должны отражаться на всем Совете муниципальных образований. На это выступающие за выход из организации ответили, что организация свои функции не выполняет в целом - она призвана объединять и защищать муниципальные образования.

За выход из Совета муниципальных образований проголосовало шесть из 11 присутствовавших на заседании депутатов, остальные - воздержались от голосования.

Ранее из Совета муниципальных образований вышли муниципалитеты "Гражданка" и №72. Еще несколько муниципальных образований только планируют рассмотреть этот вопрос на своих заседаниях.

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