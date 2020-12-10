Беглов "выпал" из тройки лидеров губернаторов-блогеров

Компания "Медиалогия" представила обновлённый рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских губернаторов.

Так, в ноябре тройка лидеров выглядит следующим образом: первенство - у столичного мэра Сергея Собянина, на втором месте расположился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, бронза, в свою очередь, у главы Чечни Рамзана Кадырова.

Неоднократно бывавший в числе первых петербургский градоначальник Александр Беглов на сей раз оказался четвёртым.

Среди самых громких заявлений Собянина - введение дополнительных "антиковидных" мер в Москве, закрытие ресторанов и клубов в ночное время, а также перевод учащихся школ и вузов на дистанционное обучение.

Воробьев, в свою очередь, оповестил об открытии 90 пунктов вакцинации от COVID-19 во вверенном ему регионе, рассказал о погодных превратностях и поручил усилить контроль за оказанием медпомощи детям.

Наконец, Кадыров велел переделать стены в детском игровом центре в Курчалое и заменить нарисованных на них персонажей Marvel на национальных героев.

Беглов отметился, сообщив об ускорении реконструкции Лиговского путепровода за счёт федерального транша.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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