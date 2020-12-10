18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:34

В Смольном объяснили, почему СК провел рейды по барам, а по церквям - нет

фото ЗакС политика В Смольном объяснили, почему СК провел рейды по барам, а по церквям - нет

Нет никакой необходимости жестких проверок церковных богослужений на предмет соблюдения предписанных санитарно-эпидемиологических норм, заявил во время онлайн-брифинга 10 декабря руководитель ситуационного центра по вопросам соблюдений стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

Отвечая на вопрос, почему Следственный комитет не проводит рейды по православным храмам Петербурга также, как провел на днях по городским барам, Ситов заявил, что религиозные организации не относятся к числу злостных нарушителей:

- Все разработанные стандарты безопасности учитываются и в зонах действия общественных мероприятий, проводимых в церквях. Я обладаю информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты. Все выполняется, все меры предпринимаются. Давайте будем откровенны. Как вы представляете себе Следственный комитет в церкви? Тем более, что они (церковные служащие - ЗАКС.Ру) не являются какими-то злостными нарушителями.

Вместе с тем, Ситов отметил, что Смольный мониторит деятельность религиозных организаций. Чиновник подчеркнул, что Следком проводил проверки только в заведениях, которые уже давно числились на плохом счету:

- Следственный комитет пошел в те объекты, в которых неоднократно его не было, где были сначала проверки просто информационные, просто мониторинг осуществлялся, фиксировалось, скажем так, легкое административное правонарушение, потом туда приходили с обычной полицией. Где-то на четвертый-пятый раз возникал Следственный комитет. Это особо злостные нарушители, как их можно с церковью сравнивать? Никакой связи даже близко не существует. 

Ранее в интернет попало видео, на котором видно как сотрудники правоохранительных органов бьют дубинкой и ногами человека, лежащего на полу бара Commode. Позже вице-губернатор Евгений Елин заявил "Фонтанке", что жесткие силовые средства во время "антиковдиного" рейда в ночь на 9 декабря "применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудника полиции и комитета по контролю за имуществом, которые были внутри, не выпускали". Он также отметил, что "со стороны полиции насилие - это обязанность", а насилие со стороны рестораторов по отношению к жителям недопустимо.

Во время брифинга Ситов подтвердил, что сила во время ночного рейда по барам применялась силовиками только один раз и в ответ на неправомерные действия.

На фото митрополит Варсонофий совершает литургию в Александро-Невской лавре, 6 декабря 2020 года/ mitropolia.spb.ru


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:50 Смольный намерен отслеживать новогодние корпоративы через соцсети и пресекать их

11:18 Коронавирус обнаружили у почти 28 тысяч россиян: в Петербурге - 3774 новых случая

9:52 Петербургские кинотеатры продолжат работать в новогодние каникулы

9 декабря, 19:19 В "Карту сопротивления" внесут общепит, поддерживающий акцию, но соблюдающий ограничения

9 декабря, 19:12 СК завёл два уголовных дела из-за работавших ночью петербургских баров

9 декабря, 18:53 Беглов: Смольный готов пойти на смягчение "антивирусных" мер, если улучшится эпидситуация

9 декабря, 18:26 "Медуза": В Калининградской области бьют тревогу из-за очередей в моргах и нехватки гробов

9 декабря, 17:51 Власти Турции отказались от покупки вакцины "Спутник V", предпочтя ей китайскую

9 декабря, 17:30 Смольный пообещал усилить проверки пренебрегающих "антиковидными" правилами баров

9 декабря, 16:33 "Со стороны полиции насилие - это обязанность": Елин - о конфликте между силовиками и баром в ходе рейда


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:42 Смольный намерен отслеживать новогодние корпоративы через соцсети и пресекать их

13:34 В Смольном объяснили, почему СК провел рейды по барам, а по церквям - нет

13:07 Беглов "выпал" из тройки лидеров губернаторов-блогеров

12:41 На установку и украшение главной кремлёвской ёлки потратят 8 млн рублей

12:15 Закс Ленобласти внёс в Госдуму законопроект, направленный на помощь обвиняемым

12:08 Муниципал: МО "Владимирский округ" решил не выходить из Совета муниципальных образований

11:56 Муниципал: Суд оштрафовал администрацию поселка Шушары за нецелевые расходы

11:50 "Не распушится": Петербуржцы протестуют против облезлой новогодней ели за 10 млн рублей

11:38 Иткин внес инициативу об освобождении россиян от взносов на капремонт на время пандемии

11:18 Коронавирус обнаружили у почти 28 тысяч россиян: в Петербурге - 3774 новых случая

10:53 На празднование Нового года россияне готовы потратить 25 тысяч рублей: среди желаемых подарков - деньги

10:23 В мэрию Красноярска пришли с обыском силовики

9:52 Петербургские кинотеатры продолжат работать в новогодние каникулы

9:23 "Белых пятен не будет": К 2025 году в Петербурге количество камер увеличат в 4 раза

9 декабря, 21:15 ЗакС и бумеранг справедливости

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru