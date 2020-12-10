Смольный намерен отслеживать новогодние корпоративы через соцсети и пресекать их

Петербургские власти собираются следить за тем, как горожане проводят свой досуг в период новогодних ограничений, и в случае, если они будут замечены на вечеринках и банкетах, чиновники пресекут веселье, известил замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Мониторинг будет осуществляться при помощи социальных сетей.

"Закрытые вечеринки и корпоративы будут мониториться с помощью социальных сетей. Если подобные мероприятия рекламируются, то возможны рейдовые операции с отрядом полиции", - цитирует "Деловой Петербург" Ситова.

По церковным учреждениям рейды проводиться не будут, добавил чиновник, поскольку в религиозной среде приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, которые верующими соблюдаются.

В то же время руководитель комитета Кирилл Соловейчик уточнил, что "проверки ведутся адекватные", а "сила применялась один раз". "Тот бар, который начал бойкот, сложно назвать баром. Он находится в жилом доме и у него нет даже кассовой техники", - отметил глава ведомства.

Напомним, в ночь на 9 декабря силовики провели рейд по петербургским барам, пренебрегающим предписанием Смольного о запрете работы точек общепита с 23:00 до 06:00. Среди прочего, правоохранители нагрянули в бар Commode на Рубинштейна. Его владельцы пожаловались, что в ходе операции были избиты сотрудники и посетители бара. Появлению силовиков предшествовал приход "подозрительного посетителя", который предпринял попытку попасть внутрь, а после был задержан работниками бара. Власти, в свою очередь, заявили, что пошли на штурм вынужденно - как раз из-за того, что в заведении якобы был заперт чиновник Смольного.

Добавим также, что с 30 декабря по 3 января всем петербургским заведениям общепита предписано закрыться.