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17:20

За вклад в борьбу с коронавирусом Беглов помимо врачей наградил Варсонофия

фото ЗакС политика За вклад в борьбу с коронавирусом Беглов помимо врачей наградил Варсонофия

Петербургский губернатор Александр Беглов вручил государственные награды петербургским медработникам, педагогам и промышленникам, отличившимся в тяжелый период борьбы с пандемией коронавируса, передает пресс-служба городского правительства. По мнению Беглова, учителя проявили хорошую адаптивность к новым методам работы со школьниками в условиях самоизоляции. Что же касается сферы здравоохранения, то среди лауреатов ее представили, в частности, сотрудники Клинической больницы №122 имени Соколова и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Главврачу детского медцентра имени Рауфхуса Вячеславу Деткову достался Орден Дружбы.

Примечательно, что "антивирусные" старания руководство городо заметило и за РПЦ: так, Орден Почета вручили митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию.

"Священнослужители и волонтёры Русской Православной Церкви в это трудное время помогают врачам и больным, духовно окормляют верующих", - подчеркнул Беглов.

Примечательно, что нынешней весной Варсонофий поначалу не соглашался с временным закрытием храмов для прихожан в противоэпидемических целях, но вскоре подчинился постановлению Смольного.


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