Предложение создать российский аналог ЕСПЧ встретило одобрение у Путина

Во время беседы с членами президентского Совета по правам человека главе РФ Владимир Путин поддержал прозвучавшую из уст юриста Евгения Мысловского инициативу о создании отечественного аналога Страсбургского суда (ЕСПЧ).

"В принципе, идея сама по себе правильная", - согласился цитируемый "Интерфаксом" Путин, добавив, что ее "надо проработать" с учетом необходимости "определенных изменений".

Второе предложение Мысловского, желающего возродить в стране должность следственного судьи, который мог бы предотвращать злоупотребления в ходе следствия, президент оценил более скептически, сославшись на исторический опыт.

"Он не прижился у нас, этот институт, он начал угасать и постепенно ушел. И вы правильно сказали, что можно себе представить, что и в этом случае будут нарушения", - считает Путин.

По мысли президента, для искоренения неправовых действий во время дознания трудно подобрать универсальное и безотказное средство, и им точно не может считаться институт следственного судьи.