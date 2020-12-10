В Смольном рассказали, что ждет посетителей баров, нарушающих ковидные ограничения

Петербуржцы, которые в ближайшем будущем захотят посетить заведения общепита, нарушающие коронавирусные ограничения, в неположенное время, рискуют поплатиться рублем, но не более того. Это дал понять первый зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Александр Ситов, давший интервью "Фонтанке". Тема возможного наказания возникла после недавнего ночного рейда силовиков, которые применили насилие к людям в баре Commode.

"Административный штраф им точно грозит: 4000 рублей по закону Санкт-Петербурга. Он может быть оформлен как на месте, если у гражданина есть документы с собой, так и, возможно, придется доставлять их в отделение полиции для выяснения личности", - отметил чиновник.

Что же касается происходящего на видеозаписях в Commode, то, считает чиновник, "видео вырваны из контекста, комментировать тяжело", и точную картину событий даст только полное расследование уголовного дела. По его оценке, как правило, при таких проверках люди ведут себя спокойно и адекватно.

Напомним, что на сегодняшний день бары и кафе должны закрываться в 23 часа, а в новогодние праздники режим работы по решению чиновников станет еще строже. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января закрываться нужно будет уже в 19 часов, а с 30 декабря по 3 января общепит не сможет принимать посетителей.