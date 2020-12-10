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20:26

Жители Архангельска отстояли право отзыва главы города

фото ЗакС политика Жители Архангельска отстояли право отзыва главы города

Попытки поменять устав Архангельска и лишить жителей право отзыва городского главы не обернулись для инициаторов поправок успехом. Наоборот, список причин, по которым можно это сделать, расширился: теперь достаточным основанием может служить плохая работа чиновника, пишет местное издание 29.ru. Проект поправок в устав выносился на публичные слушания, которые закончились победой гражданского общества. 

"24 голосами "за" жителями Архангельска сохранено право на прямой отзыв главы города. Соответствующая норма сохранена в уставе города", - сообщил городской депутат Александр Кравцов.

При этом главу города в Архангельске избирают не напрямую, а большинством голосов депутатов городской думы. Ранее граждане имели возможность отозвать градоначальника за неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу, за бездействие без уважительных причин в решении вопросов местного значения и за нарушение срока опубликования индивидуальных правовых актов.

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