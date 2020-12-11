18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:28

Собственнику разрушающегося особняка Черкасского дали два года на его восстановление

фото ЗакС политика Собственнику разрушающегося особняка Черкасского дали два года на его восстановление

Дзержинский райсуд Петербурга удовлетворил иск КГИОП, обязав собственника особняка Черкасского в течение ближайших двух лет восстановить здание.

Собственник здания - миллиардер Борис Берсон - систематически игнорирует все выписываемые ему штрафы и не восстанавливает продолжающий увядать объект культнаследия.

Отныне у владельца есть месяц на то, чтобы по периметру закрыть контур особняка металлическими листами.

Далее необходимо в течение трёх месяцев законсервировать дом, а на полную его реставрацию отведено 24 месяца. В случае, если этого опять не будет сделано, бизнесмену придется платить внушительные неустойки.

Особняк, напомним, почти целиком принадлежит Берсону. Суд и ранее неоднократно штрафовал его за несоблюдение правил сохранения исторического здания, однако бизнесмен игнорировал и заседания, и предписанные ему санкции, предпочитая проводить время в Израиле. Берсон является совладельцем холдинга "Адамант". 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:55 Минстрой ожидает роста цен на недвижимость в Петербурге

10 декабря, 19:42 Смольный сообщил о проверке деклараций 13 муниципальных депутатов

10 декабря, 15:18 Рабочая группа ГИК рекомендовала ИКМО "Ланское" признать результаты выборов по 2 округу недействительными

10 декабря, 14:49 Очередная визитка Путина времён его работы в мэрии Петербурга выставлена за полмиллиона рублей на Avito

10 декабря, 13:07 Беглов "выпал" из тройки лидеров губернаторов-блогеров

10 декабря, 12:15 Закс Ленобласти внёс в Госдуму законопроект, направленный на помощь обвиняемым

10 декабря, 10:23 В мэрию Красноярска пришли с обыском силовики

10 декабря, 9:23 "Белых пятен не будет": К 2025 году в Петербурге количество камер увеличат в 4 раза

9 декабря, 20:28 Госдума одобрила поправки о признании пикетной очереди митингом и запрете на финансирование акций из-за рубежа

9 декабря, 20:05 В Москве по подозрению в мошенничестве задержана бывший топ-менеджер "Ростеха"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
9:55 Минстрой ожидает роста цен на недвижимость в Петербурге

9:28 Собственнику разрушающегося особняка Черкасского дали два года на его восстановление

10 декабря, 20:50 "Фонтанка": Бесплатная транспортировка до сеансов КТ пока не пользуется популярностью

10 декабря, 20:26 Жители Архангельска отстояли право отзыва главы города

10 декабря, 20:11 Создатели "Карты сопротивления" заявили о закрытии инициативы

10 декабря, 19:53 США ввели санкции против связанных с Кадыровым людей и фирм

10 декабря, 19:42 Муниципал: Смольный сообщил о проверке деклараций 13 муниципальных депутатов

10 декабря, 19:33 Муниципал: Муниципалы поселка Тярлево пообещали награду за лучшее оформление придомового участка к Новому году

10 декабря, 19:30 В Смольном рассказали, что ждет посетителей баров, нарушающих ковидные ограничения

10 декабря, 18:56 Суд отклонил иск к Собянину, касающийся коррупции в Москве

10 декабря, 18:21 Ходорковский опроверг заявление Путина о косвенном признании им вины по делу ЮКОСа

10 декабря, 17:59 Сторонники "Левого фронта" выступили против дистанционного обучения у стен Госдумы

10 декабря, 17:55 "В моей камере проводился обыск": Политолог Соловей отправил "весточку" из спецприемника

10 декабря, 17:45 Предложение создать российский аналог ЕСПЧ встретило одобрение у Путина

10 декабря, 17:20 За вклад в борьбу с коронавирусом Беглов помимо врачей наградил Варсонофия

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru