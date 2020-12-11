Собственнику разрушающегося особняка Черкасского дали два года на его восстановление

Дзержинский райсуд Петербурга удовлетворил иск КГИОП, обязав собственника особняка Черкасского в течение ближайших двух лет восстановить здание.

Собственник здания - миллиардер Борис Берсон - систематически игнорирует все выписываемые ему штрафы и не восстанавливает продолжающий увядать объект культнаследия.

Отныне у владельца есть месяц на то, чтобы по периметру закрыть контур особняка металлическими листами.

Далее необходимо в течение трёх месяцев законсервировать дом, а на полную его реставрацию отведено 24 месяца. В случае, если этого опять не будет сделано, бизнесмену придется платить внушительные неустойки.

Особняк, напомним, почти целиком принадлежит Берсону. Суд и ранее неоднократно штрафовал его за несоблюдение правил сохранения исторического здания, однако бизнесмен игнорировал и заседания, и предписанные ему санкции, предпочитая проводить время в Израиле. Берсон является совладельцем холдинга "Адамант".