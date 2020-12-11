В Минобороны заявили о попытках дискредитировать "Спутник V" за рубежом

Некоторые иностранные государства пытаются дискредитировать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" и даже выделили на эти цели средства, следует из заявления Минобороны, опубликованного "Интерфаксом".

"Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины", известил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Он сообщил, что на некоторых ресурсах и в соцсетях, якобы финансируемых из-за границы, в ближайшее время будет выпущен материал об опасности российской разработки.

"Убеждены, что этот информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин. И уж точно не усилит целительность зарубежных аналогов", - заключил Конашенков.

Свыше 10 тысяч военных уже вакцинированы, добавили также в Минобороны.

В России на сегодняшний день регистрацию получили две вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Клинические испытания обеих до сих пор не завершены.