Комитет по промышленной политике: Разрешение работы общепита в ночное время не рассматривается

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов на пресс-конференции в ТАСС 11 декабря сообщил, что пока власти города не рассматривают вариант разрешения работы заведений общественного питания в ночное время. По его словам, это вопрос федерального значения и решать его следует с федеральным Роспотребнадзором.

Зампред комитета сообщил, что власти услышали рестораторов и поняли, чего они хотят. Все предлагаемые смягчения можно обсуждать, кроме работы в новогоднюю ночью, заявил Ситов:

- Мы все понимаем, что это праздник, проводимый с широкой душой, поэтому, наверно, все кроме новогодней ночи может обсуждаться. Но это может обсуждаться, сейчас рано говорить о каких-то конкретных точечных мероприятиях, которые будут отменены.

Среди обсуждаемых вариантов: продление работы до 23:00 часов в новогодние праздники и разрешение на прием посетителей 2 и 3 января, сообщил зампред. Пока, по его словам, время есть, и все зависит от эпидемиологической ситуации в городе. Если число заболевших и число госпитализированных уменьшится, то снятие ограничений более вероятно, заявил Ситов.

София Саттарова