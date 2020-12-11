Сооснователь "Токио Сити" предложил жестче контролировать дистанцию и ношение масок

Сооснователь сетей "Токио Сити" и "Бахрома", член координационного совета объединения "Рестоград" Сергей Симарев на пресс-конференции ТАСС 11 декабря заявил, что считает избыточными действующие меры по предупреждению заражения коронавирусом в заведениях общественного питания. При этом, по его словам, члены "Рестограда" готовы усилить их соблюдение.

В частности, чаще обрабатывать поверхности чистящими средствами, проводить телеметрию сотрудников каждые два-три часа, а также требовать от посетителей использовать маски при входе в заведение и контролировать соблюдение социальной дистанции, уточнил Симарев. Он добавил,что сейчас за ношением посетителями масок в общепите следят не очень тщательно.

"Рестоград" добивается от властей изменения антикоронавирусных мер, которые запрещают в конце декабря - начале января принимать посетителей в общепите после 19:00 часов и работать с 30 декабря по 3 января. Рестораторы согласны не работать в новогоднюю ночь, но во все остальное время хотят трудиться до 23:00 часов.

София Саттарова