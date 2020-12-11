Возле здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошёл взрыв

У здания регионального управления ФСБ по Карачаево-Черкесии прогремел взрыв - по предварительным данным, подорвался смертник, оповестили "Интерфакс" источники в силовых структурах.

В результате инцидента пострадали двое сотрудников спецслужб и один гражданский, который погиб. На месте работают следователи и оперативники.

Ещё один информатор агентства уточнил, что взрыв случился в селе Учкекен.

"Поступила информация о хлопке рядом со входом в отдел ФСБ на улице Базарная, 157А", - рассказал собеседник издания.

Источники "Интерфакса" не исключили, что подорвать себя мог мужчина, входящий в экстремистскую группировку.