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14:24

Мундепу МО "Правобережный" вручили поветску в военкомат после заседания совета

фото ЗакС политика Мундепу МО "Правобережный" вручили поветску в военкомат после заседания совета

Муниципальный депутат МО "Правобережны" Федор Грудин сообщил ЗАКС.Ру, что после заседания совета 10 декабря в помещение пришли военный комиссра и двое полицейских. Военком вручил ему повестку с требованием явиться для прохождения медкомиссии, рассказал Грудин. Он добавил, что повестку забрал и намерен явиться в военкомат после выхода с больничного.

Мундеп сообщил, что также военком хотел доставить его в отдел полиции для составления протокола о якобы нарушении им обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП). Военком утверждал, что Грудин якобы уже получал повестки и не являлся в военкомат. Мундеп же заявил, что эта информация ничем не подтверждается и полученная 11 декабря повестка - первая в текущем году. По его словам, он со ссылкой на законодательство предложил полицейским и военкому составить протокол на месте. После длительной дискуссии сотрудники правоохранительных органов решили не доставлять его в отдел, сообщил Грудин.

- Полицейские увидели, что я настроен конструктивно и первую же вручённую в году повестку подписал, потому решили, что у них уже не было оснований для доставления, - рассказал мундеп.

В 2019 году военком и полицейские уже приходили к Грудину во время заседания совета. Тогда в документе содержалось требование явиться в военкомат через несколько дней - 9 декабря. Грудин заявил, что у него уже есть аналогичное приглашение на 18 декабря. Он добавил, что не уклоняется от службы в армии, регулярно ходит в военкомат и держит с ним связь. 

Тогда вручать повестку Грудину, по его словам, вместе прибыли военный комиссар Невского района Сергей Яковлев и депутат Законодательного собрания от "Единой России" Игорь Высоцкий. Последний в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что является свидетелем вручения документа и на мероприятие пришел, так как имеет право присутствовать на любом заседании муниципалитета.

Грудин 11 декабря 2020 года в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что накануне в издании MR7 появилась информация о заявлении шести муниципальных депутатов в прокуратуру с требованием проверить, какие продуктовые наборы вручались избирателям от лица Высоцкого. По предположению СМИ и мундепов, эти наборы могли закупать за счет бюджетных средств. Такая публикация и появление новой повестки - подозрительной совпадение, считает Грудин. 

София Саттарова


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