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15:18

Цивилев выясняет, в честь кого назвали два парка в Приморском районе

фото ЗакС политика Цивилев выясняет, в честь кого назвали два парка в Приморском районе

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев, входящий в городскую топонимическую комиссию, запросил у комитета по информатизации и связи данные о двух парках в Приморском районе. Прежде всего, ему интересно, кто такие Лучк Ковальский и Юрий Лесников, в честь которых, если верить порталу "Наш Санкт-Петербург", в недавнем прошлом назвали зеленые зоны, и как это произошло. Топонимическая комиссия, как выяснилось, не располагает никакими сведениями по теме.

"Несправедливость по отношению к ним к выходу нового издания Большой Топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга нужно устранить", - объяснил единоросс свою активность.

Информация, по его словам, пригодится для дополнения "Реестра наименований элементов улично-дорожной сети". Примечательно, что именами Лучка Ковальского и Юрия Ковальского парки также названы на популярном портале Maps.me.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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