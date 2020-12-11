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15:56

Новая подсветка на площади Победы получила международную премию

фото ЗакС политика Новая подсветка на площади Победы получила международную премию

Проект наружного освещения площади Победы на юге Петербурга удостоился евразийской премии "Золотой фотон", вручаемой каждый год, сообщает пресс-служба Смольного. Новая подсветка обошла конкурентов в номинации "Освещение фасадов зданий и сооружений". Всего боролись за победу в разных номинациях 34 компании, отправившие в жюри 65 заявок. Премию вручают четвертый год подряд.

"Площадь Победы — это визитная карточка города-героя Ленинграда. 45 лет назад здесь установлен монумент, посвященный подвигу защитников города. Часть средств на него собирали сами ленинградцы, и очень важно, чтобы блокадная память сохранялась в веках", - считает губернатор Александр Беглов.

Установку более полутора тысяч светодиодных энергосберегающих светильников и прожекторов приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Все вместе они, произведенные в России, создают визуальный образ официального государственного флага.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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