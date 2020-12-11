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16:45

В Смольном отказались от идеи круглосуточной работы метро на Рождество

фото ЗакС политика В Смольном отказались от идеи круглосуточной работы метро на Рождество

Руководство Петербурга окончательно определилось с режимом работы общественного транспорта в новогодние праздники. От первоначальной идеи пустить поезда метро в ночь с 6 на 7 января чиновники решили отказаться, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Таким образом, в течение всего нерабочего периода (с 1 по 10 января) и наземный транспорт, и метрополитен будут работать по своему обычному расписанию.

Примечательно, что от круглосуточной работы метро на Новый год, что для города давно стало традицией, в Смольном из противоэпидемических соображений решили отказаться сразу. Неопределенность оставалась только насчет рождественской ночи.

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