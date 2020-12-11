В Петербурге арестовали "ковид-диссидента", повздорившего с полицией

Неповиновение полиции и нецензурная брань в адрес представителей правопорядка обернулись пятисуточным административным арестомм для одного из петербургских продавцов в торговом павильоне, передает объединенная пресс-служба судов. Интерес у сотрудников МВД к мужчине появился, поскольку на нем не было медицинской маски. Объяснить причину этого обстоятельства он не смог или не захотел.

"Кулишкин стал вести себя вызывающе, выражаться грубой нецензурной бранью, при этом сотрудники полиции вели себя спокойно, несколько раз представились и неоднократно просили предоставить документ, удостоверяющий личность. Кулишкин не успокаивался, был вызван дополнительно наряд ППСП", - гласит сообщение.

Примечательно, что сам нарушитель представил на суде иную интерпретацию конфликта: по его словам, полицейский не представился и вел себя "дерзко", что и вынудило его начать материться. Впрочем, вину за собой продавец признал.