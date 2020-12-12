Коронавирус унёс жизнь известного петербургского профессора Льва Щеглова

Минувшим вечером в возрасте 74 лет ушёл из жизни известный петербургский сексолог, доктор медицинских наук и общественный деятель Лев Щеглов: причиной его смерти стали возникшие на фоне коронавирусной инфекции осложнения, известил в своих соцсетях парламентарий Борис Вишневский.

"Кошмар, друзья... Ушёл Лев Щеглов. Проклятый ковид... Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но всё-таки шансы... Светлая память...", - соболезнует депутат.

В девяностых годах Щеглов начал активно заниматься пропагандой сексуального просвещения. Специалист является учредителем и ректором Института психологии и сексологии, а также автором множества научных публикаций.

Фото: Лев Щеглов / Facebook

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