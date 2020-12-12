Свыше 28 тысяч россиян заразились коронавирусом, из них 3776 - петербуржцы

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 28 137 россиян, уведомили в оперативном штабе. Днём ранее выявили на 448 случаев заражения меньше. Всего с начала пандемии заболели 2 625 848 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству новых случаев COVID-19 не изменилась: это - Москва (+6622 заболевших), Петербург - (+3776) и Подмосковье (+1393).

Скончались от инфекции ещё 560 граждан, за весь период с момента распространения вируса его жертвами стали 46 453 пациента.

Излечились в общей сложности 2 085 958 граждан, в том числе 26 118 - за последние сутки.