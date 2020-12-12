Скончался российский актёр театра и кино Валентин Гафт

На 86-м году жизни скончался знаменитый российский актёр Валентин Гафт, информирует ТАСС, ссылаясь на полученное от его супруги Ольги Остроумовой печальное известие.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - уведомила Остроумова.

По её словам, причиной кончины Гафта стал инсульт, после которого он вынужден был восстанавливаться и по сей день. В больницу актёр попал в августе 2019 года.

Валентин Гафт - народный артист РСФСР. Начиная с 1969 года играл в театре "Современник".

В киноиндустрию пришёл в 1956 году. Среди его самых известных ролей в фильмах "Гараж", "Старые клячи", "О бедном гусаре замолвите слово", "Аэлита, не приставай к мужчинам".

Имеет множество наград и орденов.