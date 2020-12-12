В ночи правоохранители вновь прошлись по петербургским барам

Петербургские правоохранители провели очередной рейд по работающим вопреки "антивирусным" предписаниям барам: минувшей ночью они посетили питейные заведения, расположенные на улице Рубинштейна.

В комитете по контролю за имуществом оповестили, что за ночь чиновники выявили около 10 мест, продолжавших оказывать услуги посетителям после 23:00.

По информации РИА "Новости", в некоторых случаях силовики встречали отпор: тогда им приходилось выламывать двери, чтобы попасть внутрь. Некоторые бары уже неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В отношении нарушителей составлены протоколы - причем, как на владельцев помещений, так и отдыхающих в них горожан.

Напомним, что на сегодняшний день бары и кафе должны закрываться в 23 часа, а в новогодние праздники режим работы по решению чиновников станет еще строже. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января закрываться нужно будет уже в 19 часов, а с 30 декабря по 3 января общепит не сможет принимать посетителей.