В Коломне пропал активист: перед исчезновением он ругал местных полицейских

Коломенский активист Михаил Дорофеев исчез после общения с полицией, уведомил "МБХ медиа" его идейный коллега Вячеслав Егоров.

"К нему пришли в 8 утра, после чего он пропал. Супруге дежурный в полиции сказал, что ничего не знает. Он вчера выложил ролик про смерть нашего главного полицейского, где высказал не совсем корректную позицию. Есть подозрение, что это связано с этим роликом", - рассказал Егоров.

В опубликованном видео Дорофеев нелестно отзывается о руководителе главка Коломны Вадиме Звереве, который умер на так давно. Активист не выразил сожаления из-за кончины правоохранителя, наоборот, обругав его за давление на экозащитников.

Егоров и Дорофеев активно выступают против возведения на территории подмосковного города мусорного полигона. Первый уже является фигурантом дела по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил поведения на митинге.

Обновлено в 17:05.

По информации "ОВД-Инфо", Дорофеев находится в коломенском отеделнии полиции. У него проходит обыск. Самому активисту инкриминируют оскорбление представителя власти - по всей видимости, из-за ролика про смерть Зверева.