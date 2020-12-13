Еще у 28 тысяч россиян за сутки подтвердился COVID-19, в Петербурге – 3768 случаев

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 28 080 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 488, а сумели поправиться 20 277 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6425 новых больных, в Петербурге – 3768, в Подмосковье – 1444. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровел 2151 человек и скончалось 67.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию и Индию.