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11:58

The Sunday Times: Перед прилетом в "Шарите" Навального пытались отравить повторно

фото ЗакС политика The Sunday Times: Перед прилетом в "Шарите" Навального пытались отравить повторно

Британская газета The Sunday Times выпустила материал, посвященный новым подробностям отравления российского оппозиционера Алексея Навального в августе и основанный на рассказах анонимных источников в европейских спецслужбах. Как утверждают собеседники издания, после неудачной первой попытки покушения на жизнь, повлекшей за собой первичную госпитализацию в омскую больницу, была предпринята попытка "добить" Навального тем же способом в стационаре.

"Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин", - подчеркнул источник.

Отмечается, что задачу облегчало то обстоятельство, что на весь недолгий период пребывания в ней политика больницу заняли сотрудники российских спецслужб, по сути организовав себе "штаб" в кабинете главврача Александра Мураховского. Однако, согласно вывродам, приведенным британской газетой, Навального, как и в случае с первой попыткой смертельного отравления, спас атропин, который ему кололи.

Отметим, что осенью Мураховский, докладывавший журналистам о диагнозе Навального "нарушение обмена веществ", получил повышение, став министром здравоохранения своего региона. Российские власти продолжают отрицать причастность к инциденту с ядом "Новичок" - тогда как Великобритания открыто заявляет о российском "следе". Президент Владимир Путин, которого Навальный винит в случившемся с ним, заявил на этой неделе, что уголовное дело по этому факту завести "нельзя". Он сетует на неготовность идти на контакт с РФ немецких специалистов, хотя Навальный впал в кому на территории Сибири.

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