Карикатуры со Ждуном появились в Красногвардейском районе: он очень похож на главу

Активисты движения "Молодой Петербург" продолжили серию акций, призванных привлечь внимание к проблемам того или иного района посредством установки карикатуры со Ждуном. На этот раз изображения этого выдуманного персонажа появились на территории Красногвардейского района, а его лицо точь-в-точь похоже на лицо главы районной администрации Евгения Разумишкина.

Рисунки можно заметить на наиболее проблемных с виду объектах: заброшенных стройках, зданиях и гаражах, у несанкционированных свалкок и разбитых участков асфальта на улицах Коммуны и Лазо, Рябовском шоссе.

"Разруха, мусор и стихийные свалки буквально захватывают район. Тем временем на груди главы Администрации всё ещё красуется значок "За заслуги перед Красногвардейским районом"", - говорится в комментарии к перфомансу в сообществе "Петербургский гражданин".

Ранее аналогичные акции состоялись в Выборгском и Фрунзенском районах.

Фото: "Петербургский гражданин" / ВКонтакте